Милиция обещает круглосуточно охранять Гостинный двор

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

В настоящее время все сообщения от активистов общественных организаций, выступающих в защиту Гостиного двора, и представителей застройщика, которые поступили в Подольское управление милиции, зарегистрированы и внесены в журнал единого учета районного управления.

Информация проверяется, выясняются все обстоятельства и устанавливаются свидетели событий, проинформировали в милиции.

Как сообщалось, членами общественной организации “Сохрани старый Киев” с мая 2012 года проводится на Контрактовой площади бессрочная акция в защиту Гостиного двора. С другой стороны, представителем публичного акционерного общества «Укрреставрация» принимаются меры по проведению на объекте реставрационных работ.

Как заявляют в милиции, в настоящее время установлено, что дирекция «Укрреставрации» имеет все необходимые документы и разрешения для проведения работ по внутренней реконструкции здания и договор с охранной структурой.

В свою очередь прокуратура Киева 25 декабря внесла представление руководителю столичной милиции с требованием безотлагательно принять надлежащие меры по обеспечению охраны общественного порядка на территории Гостиного двора.

Как отмечается в сообщении, по данным Подольского райуправления милиции, в течение последних нескольких дней к ним поступило 14 заявлений как от активистов общественной организации, выступающих против застройки, так и от представителей организации, которая проводит реставрационные работы в Гостином дворе.

В представлении прокуратура требует не допустить возможных конфликтных ситуаций на территории Гостиного двора.