Янукович: Украина имеет уникальный шанс стать связующим звеном
13:04, 25 декабря 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович убежден, что Украина имеет уникальный шанс стать «связующим звеном» между Европейским Союзом и «странами евразийского региона».
Янукович проводит заседание Совета регионов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал, открывая заседание Совета регионов.
Он высоко оценил парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и ратификацию Соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.
«По большому счету, это уникальный момент для Украины, который открывает путь к реализации идеи общего пространства развития, где Украина будет играть роль связующего звена между Европейским Союзом и странами евразийского региона», - отметил Президент.
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