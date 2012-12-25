Янукович: Украина имеет уникальный шанс стать связующим звеном

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал, открывая заседание Совета регионов.

Он высоко оценил парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и ратификацию Соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.

«По большому счету, это уникальный момент для Украины, который открывает путь к реализации идеи общего пространства развития, где Украина будет играть роль связующего звена между Европейским Союзом и странами евразийского региона», - отметил Президент.