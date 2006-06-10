В 18.00 Виктор Ющенко выразит обеспокоенность

Сегодня в 18:00 прозвучит радиообращение Президента Виктора ЮЩЕНКО к Украинскому народу.

В.ЮЩЕНКО, который выражает обеспокоенность затягиванием коалиционных переговоров, сосредоточится на принципах формирования коалиции и выразит свою позицию в этом вопросе, сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве главы государства.

Обращения будут транслировать три программы Украинского радио и «Радио ЭРА» FM. Первая, Вторая и Третья программы повторят выступление Главы государства в 22:00 и в воскресенье, 11 июня, в 10:00, «Радио ЭРА» FM – В воскресенье в 10:00.

Кроме того, обращение Президента можно послушать в интернете.

За рубежом оно прозвучит в эфире Всемирной службы «Радио Украина» Украинского радио с повтором в 22:00 и в воскресенье, 11 июня, в 10:00.