СМИ: В Луцке стреляли в народного депутата от «Свободы»
15:50, 24 декабря 2012Политика
7307 0
Сегодня около 14.00 в Луцке недалеко от Центрального рынка стреляли в народного депутата от ВО «Свобода» Валерия Чернякова.
Чернякова забрали в больницу
Об этом сообщает «Вголос».
По информации источника Интернет-газеты, депутат возвращался с Закарпатья на собственном автомобиле.
На место происшествия прибыла «скорая», которая забрала депутата в больницу. Работает оперативно-следственная группа. Оружие, из которого были сделаны выстрелы, уточняется. Дополнительная информация о преступлении пока не поступала.
В.Черняков возглавляет полтавскую областную организацию ВО «Свобода», но сам с семьей проживает в Ковеле Волынской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter