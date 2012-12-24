СМИ: В Луцке стреляли в народного депутата от «Свободы»

Об этом сообщает «Вголос».

По информации источника Интернет-газеты, депутат возвращался с Закарпатья на собственном автомобиле.

На место происшествия прибыла «скорая», которая забрала депутата в больницу. Работает оперативно-следственная группа. Оружие, из которого были сделаны выстрелы, уточняется. Дополнительная информация о преступлении пока не поступала.

В.Черняков возглавляет полтавскую областную организацию ВО «Свобода», но сам с семьей проживает в Ковеле Волынской области.