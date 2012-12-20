В ПР не считают, что отставка Хорошковского была демаршем

Об этом заявил депутат от Партии регионов Владимир Олийнык в эфире телеканала ТВi, передает Украинская правда.

"Несколько министров ушли молча. Никак не прокомментировав ситуацию, хотя они несут ответственность за деятельность правительства", - отметил он.

При этом "регионал", комментируя демонстративную отставку первого вице-премьера Валерия Хорошковского в знак протеста против назначения премьером Николая Азарова, отметил, что "если бы это была позиция принципиальная, то эта бы отставка была бы еще на ранней стадии".

"Год назад, полгода", - уточнил Олейник, добавив, что не знает, хотел ли он сам занять должность главы правительства.

"Или бы мы услышали суть конфликта. Когда господин Хорошковский вышел и сказал: я не согласен с такими-то действиями премьера. Тогда было бы интересно. Я такого не слышал. Надо, наверное, ему задать вопрос", - подытожил он.

Как известно, пресс-служба Хорошковского сообщала, что он подал президенту заявление об отставке в связи с несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на пост премьера.