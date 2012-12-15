Эксперт: ЕСПЧ не будет принимать во внимание отчет Skadden по делу Тимошенко
Бывший судья Гаагского трибунала Владимир Василенко считает, что Европейский суд по делу Тимошенко не будет принимать во внимание отчет американской юркомпании Skadden.
Европейский суд по правам человека не будет принимать к сведению политически мотивированный отчет юристов американской компании Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom, сделанный по заказу правительства Украины относительно судебного процесса над бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко.
Как сообщает пресс-служба партии "Батькивщина", такое мнение выразил профессор, посол, бывший судья Гаагского трибунала Владимир Василенко.
"Я думаю, что в любом случае суд, конечно, не будет принимать во внимание то, что сказано в этом отчете. Суд – вполне самостоятельная, независимая инстанция. Я имею в виду Страсбургский суд. Он будет рассматривать это дело в соответствии с теми критериями, правилами, которые господствуют и установлены в этом суде", - сказал В.Василенко.
По его словам, странным выглядит факт заказа отчета правительством Украины в то время, когда в Страсбургском суде слушается дело Ю.Тимошенко. "Во-первых, это может выглядеть так, что правительство не уверено в той позиции, которую занял украинский суд, и каким-то образом хочет исправить эту ситуацию. С другой стороны, это может рассматриваться, как давление на суд. Это недоверие к суду и давление на суд", - объяснил он.
"Отчет проплачен, следовательно, он политически мотивирован. Сам отчет политически мотивирован. Здесь другого вывода быть не может", - сказал юрист.
По его мнению, политическая мотивированность осуждения Ю.Тимошенко является очевидной. "Потому что Тимошенко – лидер одной из крупнейших украинских оппозиционных партий, она в оппозиции к правительству, и ясно, что ее заключение является попыткой устранить политического противника с политической арены. В отчете говорится также об отсутствии избирательного правосудия. Но в то же время было сказано, что было нарушено право Тимошенко на справедливое судебное разбирательство, и что она была незаконно заключена еще до осуждения и вынесения приговора. Это очень серьезные обвинения, очень серьезные констатации! То есть уже на основании этого может Страсбургский суд отменить приговор", - отметил В.Василенко.
Он добавил: "Хочу сказать, что вывод отчета относительно отсутствия избирательного правосудия у меня вызывает сомнения. Потому что, во-первых, почему-то избирательно даже взяли к рассмотрению это отдельное дело. Это касается газовых отношений с Россией. Так вот, газовые эрозии в газовых отношениях с Россией во вред Украине наступили не в 2009 году, когда "Газпром", не Тимошенко, подписал соглашение с "Нафтогазом Украины", а еще в 2006 году, когда по указанию Ющенко тогдашний руководитель "Нафтогаза Украины" Ивченко отказался от контрактов с "Газпромом", выгодных для Украины контрактов, по которым мы могли получать газ по цене 50 долларов за тысячу кубометров до 2013 года. Так вот, уже это говорит о том, что не весь комплекс этих вопросов был рассмотрен судом, и на скамье подсудимых, если посадили Тимошенко, то там должен был быть и Ющенко".
Как сообщал УНИАН, 13 декабря пресс-служба Министерства юстиции сообщила, что ведущая международная юридическая фирма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» не нашла доказательств политической мотивации в приговоре экс-премьер-министру Юлии Тимошенко.
Позже Объединенная оппозиция «Батькивщина» заявила, что Министерство юстиции Украины скрыло то, что международная юридическая фирма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» признала суд над Ю.Тимошенко несправедливым и не отвечающим базовым международным стандартам.