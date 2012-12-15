Эксперт: ЕСПЧ не будет принимать во внимание отчет Skadden по делу Тимошенко

Европейский суд по правам человека не будет принимать к сведению политически мотивированный отчет юристов американской компании Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom, сделанный по заказу правительства Украины относительно судебного процесса над бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко.

Как сообщает пресс-служба партии "Батькивщина", такое мнение выразил профессор, посол, бывший судья Гаагского трибунала Владимир Василенко.

"Я думаю, что в любом случае суд, конечно, не будет принимать во внимание то, что сказано в этом отчете. Суд – вполне самостоятельная, независимая инстанция. Я имею в виду Страсбургский суд. Он будет рассматривать это дело в соответствии с теми критериями, правилами, которые господствуют и установлены в этом суде", - сказал В.Василенко.

По его словам, странным выглядит факт заказа отчета правительством Украины в то время, когда в Страсбургском суде слушается дело Ю.Тимошенко. "Во-первых, это может выглядеть так, что правительство не уверено в той позиции, которую занял украинский суд, и каким-то образом хочет исправить эту ситуацию. С другой стороны, это может рассматриваться, как давление на суд. Это недоверие к суду и давление на суд", - объяснил он.

"Отчет проплачен, следовательно, он политически мотивирован. Сам отчет политически мотивирован. Здесь другого вывода быть не может", - сказал юрист.

По его мнению, политическая мотивированность осуждения Ю.Тимошенко является очевидной. "Потому что Тимошенко – лидер одной из крупнейших украинских оппозиционных партий, она в оппозиции к правительству, и ясно, что ее заключение является попыткой устранить политического противника с политической арены. В отчете говорится также об отсутствии избирательного правосудия. Но в то же время было сказано, что было нарушено право Тимошенко на справедливое судебное разбирательство, и что она была незаконно заключена еще до осуждения и вынесения приговора. Это очень серьезные обвинения, очень серьезные констатации! То есть уже на основании этого может Страсбургский суд отменить приговор", - отметил В.Василенко.

Он добавил: "Хочу сказать, что вывод отчета относительно отсутствия избирательного правосудия у меня вызывает сомнения. Потому что, во-первых, почему-то избирательно даже взяли к рассмотрению это отдельное дело. Это касается газовых отношений с Россией. Так вот, газовые эрозии в газовых отношениях с Россией во вред Украине наступили не в 2009 году, когда "Газпром", не Тимошенко, подписал соглашение с "Нафтогазом Украины", а еще в 2006 году, когда по указанию Ющенко тогдашний руководитель "Нафтогаза Украины" Ивченко отказался от контрактов с "Газпромом", выгодных для Украины контрактов, по которым мы могли получать газ по цене 50 долларов за тысячу кубометров до 2013 года. Так вот, уже это говорит о том, что не весь комплекс этих вопросов был рассмотрен судом, и на скамье подсудимых, если посадили Тимошенко, то там должен был быть и Ющенко".

Как сообщал УНИАН, 13 декабря пресс-служба Министерства юстиции сообщила, что ведущая международная юридическая фирма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» не нашла доказательств политической мотивации в приговоре экс-премьер-министру Юлии Тимошенко.

Позже Объединенная оппозиция «Батькивщина» заявила, что Министерство юстиции Украины скрыло то, что международная юридическая фирма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» признала суд над Ю.Тимошенко несправедливым и не отвечающим базовым международным стандартам.