Бондаренко: регионалы из принципа будут выступать в ВР на русском языке
14:15, 15 декабря 2012Политика
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Депутаты от Партии регионов намерены говорить во время заседаний Верховной Рады на русском языке.
Бондаренко рассказала, что ее однопартийцы решили действовать назло Свободе
Как сообщает "Зеркало недели. Украина", об этом заявила депутат от ПР Елена Бондаренко в эфире программы «Большая политика» телеканала «Интер».
«Большая часть наших депутатов, которые представляют фракцию Партии регионов, действительно являются двуязычными, но после демарша „Свободы“, те, кто говорил раньше на двух языках, решили, что они теперь будут выступать только на русском языке», — рассказала она.
«Мов поганих не буває в світі, а лише погані язики», — добавила Бондаренко.
Как сообщал УНИАН, в партии «Свобода» обещают, что заставят русскоязычных депутатов, говорить на украинском языке на сессионных заседаниях Верховной Рады.
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