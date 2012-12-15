Бондаренко: регионалы из принципа будут выступать в ВР на русском языке

Как сообщает "Зеркало недели. Украина", об этом заявила депутат от ПР Елена Бондаренко в эфире программы «Большая политика» телеканала «Интер».

«Большая часть наших депутатов, которые представляют фракцию Партии регионов, действительно являются двуязычными, но после демарша „Свободы“, те, кто говорил раньше на двух языках, решили, что они теперь будут выступать только на русском языке», — рассказала она.

«Мов поганих не буває в світі, а лише погані язики», — добавила Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, в партии «Свобода» обещают, что заставят русскоязычных депутатов, говорить на украинском языке на сессионных заседаниях Верховной Рады.