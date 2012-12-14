Янукович говорит, что до подписания Ассоциации с ЕС остался один шаг

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время встречи с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Украина рассматривает это соглашение, прежде всего, как комплексную программу внутренних преобразований во всех сферах политической, экономической и социальной жизни государства, а также как эффективный инструмент усовершенствования национального законодательства», - сказал глава государства.

Он отметил, что Украина готова к масштабной и кропотливой работе с целью обеспечения эффективной имплементации соглашения. «Этот путь безусловно поддерживается представителями большинства политических сил нашего государства и обществом», - сказал В.Янукович.

Сегодня, отметил он, до подписания Соглашения об ассоциации остался один шаг. «Убежден, что при наличии политической воли обеих сторон мы сможем его как можно скорее сделать», - сказал В.Янукович.