Литвину понравилось, что Хорошковский не держал свою позицию в кармане

Председатель Верховной Рады Украины 6-го созыва, народный депутат Владимир Литвин сожалеет об отставке первого вице-премьер-министра Украины Валерия Хорошковского.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Мне жаль, что не будет в правительстве В.Хорошковского”, - отметил В.Литвин.

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В то же время, по словам бывшего спикера, действия В.Хорошковского – «это пример того, что если у тебя есть позиция, то не стоит держать ее в «кармане».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 декабря, В.Хорошковский подал Президенту Украины заявление об отставке с должности первого вице-премьера связи с несогласием с повторным назначением Николая Азарова на должность премьер-министра. В.Хорошковский считает данную кандидатуру «неспособной проводить экономические реформы и защищать стратегический курс нашего государства на евроинтеграцию».