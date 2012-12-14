Минобороны в 2012 году удалось остановить спад показателей подготовки войск

По поручению Министра обороны Украины мероприятие провел первый заместитель главы оборонного ведомства Александр Олейник. Выступая перед собравшимися, он обратил внимание на то, что в текущем году удалось увеличить количественные и качественные показатели подготовки Вооруженных Сил Украины по сравнению с 2011 годом. - Министерству обороны Украины в 2012 году удалось остановить спад. Мы почувствовали, что у нас есть силы, и в следующем году должны закрепить полученный положительный результат", - подчеркнул Александр Олейник.

Первый заместитель Министра обороны Украины обратил внимание на то, что под руководством Президента Украины - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в 2012 году были приняты важные концептуальные документы в сфере обороны государства, значительно возросли показатели подготовки войск. Значительные успехи достигнуты в вопросах обеспечения Вооруженных Сил вооружением и военной техникой, работе по повышению социального статуса военнослужащих, совершенствовании системы военного образования. По вопросам повестки дня по своим направлениям перед собравшимися выступили начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана, командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-полковник Геннадий Воробьев, командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак, временно исполняющий обязанности командующего Военно-Морских Сил ВС Украины контр-адмирал Дмитрий Шакур, директор Департамента разработок и закупки вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Андрей Артюшенко, начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины полковник Владимир Бондаренко.

Александр Олейник подчеркнул, что основными задачами Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины в 2013 году определено, в частности, совершенствование законодательства по вопросам национальной безопасности и обороны, военного строительства и военного планирования, обеспечения жизнедеятельности Вооруженных Сил, повышение эффективности управления государственными предприятиями, учреждениями и организациями , которые принадлежат к сфере управления Министерства обороны, обеспечения их готовности к выполнению задач по обеспечению потребностей Вооруженных Сил в вооружении, технике, материально-технических средствах, утилизация избыточного вооружения, военной техники и имущества, ракет и боеприпасов.

"Важным является сохранение и усиление кадрового потенциала, создание условий для качественного кадрового обеспечения войск в условиях существенного сокращения личного состава и постепенного перехода к комплектованию Вооруженных Сил военнослужащими по контракту, высвобождение Вооруженных Сил от несвойственных им функций, излишней инфраструктуры, отчуждения избыточного военного имущества, обеспечения реализации социальных и правовых гарантий военнослужащих, членов их семей и работников Вооруженных Сил, лиц, уволенных в запас или отставку, формирование привлекательного имиджа Вооруженных Сил как важного условия создания профессиональной армии нового образца",- отметил он.