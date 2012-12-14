Президент Еврокомиссии поблагодарил Тимошенко за газовое соглашение

Как сказал заместитель председателя партии "Батькивщина" Григорий Немыря украинским журналистам, об этом Президент Еврокомиссии заявил сегодня на встрече с ним и дочерью Юлии Тимошенко Евгенией.

"Компромиссов в том, что касается ценностей, верховенства, прав человека, быть не может", - сказал Г.Немыря.

"Он подчеркнул, что речь идет не просто о персоналиях ... и в ситуации с Тимошенко он видит проявление системных проблем, нереформированности системы украинского правосудия, все большее желание использовать политический ресурс для подавления политических оппонентов ", - добавил заместитель председателя партии" Батькивщина ".

Г.Немыря также отметил, что во время встречи Президент Еврокомиссии также упомянул сотрудничество с Ю.Тимошенко, как главой правительства в 2009 году над преодолением газового кризиса.

"Он еще раз подчеркнул свою признательность за личный вклад Тимошенко в решение кризиса 2009 года, пообещал бороться за ее свободу", - сказал Г.Немыря.