Рада решила сегодня избрать премьер-министра и заслушать Януковича

Верховная Рада Украины решила сегодня рассмотреть вопрос избрания премьер-министра, заслушать обращение Президента Украины Виктора Януковича и утвердить количество и состав комитетов ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 243 народных депутата.



Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак предложил провести следующее заседание парламента ориентировочно во вторник, 18 декабря.

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