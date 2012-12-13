Круглый стол «Чего ожидать от новой Верховной Рады?»
АНОНС
14 декабря (пятница) 2012 года в 11:00
в Институте Горшенина
состоится круглый стол
«ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ НОВОЙ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Вернет ли новая Верховная Рада себе политическое влияние?
2. Оправдает ли Верховная Рада 7-го созыва ожидания избирателей?
3. Будет ли Рада в настоящей конфигурации работоспособной?
4. Готовы ли народные депутаты отказаться от депутатской неприкосновенности и сузить полномочия Президента?
В рамках дискуссии эксперты обсудят результаты исследования Института Горшенина, проведённого среди народных депутатов Украины 6-го созыва.
Участники круглого стола:
- АНАТОЛИЙ ГИРШФЕЛЬД – народный депутат Украины, Партия регионов
- АНДРЕЙ ПЫШНЫЙ – народный депутат Украины, ОО «Батькивщина»
- ОКСАНА ПРОДАН – народный депутат Украины, «УДАР»
- ИГОРЬ МИРОШНИЧЕНКО – народный депутат Украины, ВО «Свобода»
- ЮРИЙ СТЕЦЬ – народный депутат Украины, ОО «Батькивщина»
- ИГОРЬ ЖДАНОВ – президент Аналитического центра «Открытая политика»
Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
ВНИМАНИЕ, АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА ИЗМЕНИЛСЯ!
НОВЫЙ АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)