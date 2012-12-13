АНОНС

14 декабря (пятница) 2012 года в 11:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

«ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ НОВОЙ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Вернет ли новая Верховная Рада себе политическое влияние?

2. Оправдает ли Верховная Рада 7-го созыва ожидания избирателей?

3. Будет ли Рада в настоящей конфигурации работоспособной?

4. Готовы ли народные депутаты отказаться от депутатской неприкосновенности и сузить полномочия Президента?

В рамках дискуссии эксперты обсудят результаты исследования Института Горшенина, проведённого среди народных депутатов Украины 6-го созыва.

Участники круглого стола:

- АНАТОЛИЙ ГИРШФЕЛЬД – народный депутат Украины, Партия регионов

- АНДРЕЙ ПЫШНЫЙ – народный депутат Украины, ОО «Батькивщина»

- ОКСАНА ПРОДАН – народный депутат Украины, «УДАР»

- ИГОРЬ МИРОШНИЧЕНКО – народный депутат Украины, ВО «Свобода»

- ЮРИЙ СТЕЦЬ – народный депутат Украины, ОО «Батькивщина»

- ИГОРЬ ЖДАНОВ – президент Аналитического центра «Открытая политика»

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

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