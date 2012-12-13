После избрания вице-спикеров Рада будет голосовать за премьерство Азарова
13:10, 13 декабря 2012Политика
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ВР рассмотрит вопрос утверждения кандидатуры Азарова на пост премьера после избрания вице-спикеров.
Рада будет голосовать за кандидатуру Азарова
Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о даче согласия на утверждение премьер-министром Николая Азарова после избрания заместителей председателя ВР.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 247 народных депутатов из 427 зарегистрированных в сессионном зале.
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак отметил, что согласие рассмотреть этот вопрос было достигнуто во время совещания руководителей пяти фракций.
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