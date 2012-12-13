После избрания вице-спикеров Рада будет голосовать за премьерство Азарова

Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о даче согласия на утверждение премьер-министром Николая Азарова после избрания заместителей председателя ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 247 народных депутатов из 427 зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак отметил, что согласие рассмотреть этот вопрос было достигнуто во время совещания руководителей пяти фракций.