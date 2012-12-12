Свобода выяснит, кто установил забор возле ВР

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

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"Не надо нас считать людьми, которые с болгаркой или динамитом будут стоять у забора или входа в Верховную Раду - мы этого делать не будем, но если нужно, этот забор будет ликвидирован, поскольку каждый гражданин, который проголосовал как за нашу политическую силу, да и вообще за депутатов парламента, имеет право свободного доступа на территорию Верховной Рады, - отметили в пресс-службе, отвечая на вопрос: какими будут действия представителей партии, если на завтрашнее утро поваленный забор будет восстановлен.

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При этом в пресс-службе подчеркнули: "Не надо пугать народ Украины тем, что мы пришли предпринять какие-то реакционные действия. Мы боремся исключительно за благополучие украинского народа, и ни один из нас не имеет целью никакой выгоды что-то получить, находясь в парламенте".