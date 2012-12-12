Милиция займется спиленным у Рады забором
18:20, 12 декабря 2012Политика
4315 0
Работники милиции задокументировали факт спиливания народными депутатами металлического ограждения у здания Верховной Рады и проведут по этому факту проверку.
В милиции говорят, что проведут проверку
Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.
«Милиция задокументировала факт спиливания ограждения депутатами и проведет проверку», - отметили в милиции, подчеркнув в то же время, что при проверке могут возникнуть определенные трудности, поскольку ранее представители столичных органов власти и Верховной Рады заявляли, что не знают, кому принадлежит это заграждение и кто его устанавливал.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 декабря, народные депутаты из фракции «Свобода» демонтировали железное ограждение у здания Верховной Рады Украины. Они объяснили, что ограждение возле Верховной Рады уничтожено, чтобы не отделять депутатов от народа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter