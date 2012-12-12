«Свобода» не будет ночевать в сессионном зале - не видит необходимости

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Тягнибок сказал в интервью журналистам.

На вопрос журналистов, будут ли оставаться они ночью в сессионном зале, О.Тягнибок ответил: «Думаю, что нет. Просто я понимаю, даже если они (речь идет о Партии регионов – УНИАН) захотят здесь ночевать, то, что вы думаете, мы не отобьем их?». «Если будет нужно, то будет любое и разное. Мы же за Украину, мы за государство, мы за закон», - подчеркнул О.Тягнибок.