В ВР зарегистрирован проект постановления об избрании Рыбака спикером
19:45, 12 декабря 2012Политика
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В парламенте зарегистрирован проект постановления об избрании Владимира Рыбака председателем Верховной Рады Украины.
Текст документа размещен на официальном сайте ВР
Текст документа размещен на официальном сайте ВР.
Авторами проекта постановления являются народные депутаты от Партии регионов Александр Ефремов и Владимир Макеенко.
Как сообщал УНИАН, также в парламенте зарегистрирован проект постановления об избрании Игоря Калетника первым заместителем председателя ВР.
И.Калетник, который прошел в парламент по списку Коммунистической партии Украины, ранее возглавлял Государственную таможенную службу.
На должность вице-спикера оппозиция приняла решение выдвинуть представителя «Свободы» Руслана Кошулинского. Проекта постановления о его избрании на сайте ВР еще нет.
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