В ВР зарегистрирован проект постановления об избрании Рыбака спикером

Текст документа размещен на официальном сайте ВР.

Авторами проекта постановления являются народные депутаты от Партии регионов Александр Ефремов и Владимир Макеенко.

Как сообщал УНИАН, также в парламенте зарегистрирован проект постановления об избрании Игоря Калетника первым заместителем председателя ВР.

И.Калетник, который прошел в парламент по списку Коммунистической партии Украины, ранее возглавлял Государственную таможенную службу.

На должность вице-спикера оппозиция приняла решение выдвинуть представителя «Свободы» Руслана Кошулинского. Проекта постановления о его избрании на сайте ВР еще нет.