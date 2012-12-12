Мажоритарщики в Верховной Раде хотят получить место вице-спикера - СМИ

Об этом сообщил газете "Сегодня" один из внефракционных нардепов. Мажоритарщики выдвигают требование выделить им по квоте оппозиции место вице-спикера или отдать руководство одним из ключевых парламентских комитетов.

Если до 16.00 договоренность не будет достигнута, внефракционные нардепы планируют работать с Партией регионов. Напомним, в данный момент у регионалов нет 226 голосов в парламенте, которые бы позволили им создать большинство без других политсил.

На пост вице-спикера объединенная оппозиция сейчас выдвигает представителя "Свободы" Руслана Кошулинского.