Мажоритарщики в Верховной Раде хотят получить место вице-спикера - СМИ
14:53, 12 декабря 2012Политика
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В Верховной Раде сейчас идут переговоры между мажоритарщиками, которые не вошли ни в одну из фракций, и оппозицией.
Внефракционные нардепы хотят получить пост по квоте оппозиции
Об этом сообщил газете "Сегодня" один из внефракционных нардепов. Мажоритарщики выдвигают требование выделить им по квоте оппозиции место вице-спикера или отдать руководство одним из ключевых парламентских комитетов.
Если до 16.00 договоренность не будет достигнута, внефракционные нардепы планируют работать с Партией регионов. Напомним, в данный момент у регионалов нет 226 голосов в парламенте, которые бы позволили им создать большинство без других политсил.
На пост вице-спикера объединенная оппозиция сейчас выдвигает представителя "Свободы" Руслана Кошулинского.
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