Тягнибок говорит, что в сиденье под дверью ВР есть и свои плюсы

08:25, 09 декабря 2012
Политика
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Вопрос о местах новоизбранных народных депутатов от ВО «Свобода» в сессионном зале Верховной Рады до сих пор не согласован и будет окончательно решаться в понедельник, 10 декабря.

Тягнибок говорит, что можно людей запускать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Он отметил, что желание представителей Партии регионов усадить депутатов от «Свободы» в конце сессионного зала парламента подтверждает, что «Свобода» рассматривается «как спецназ оппозиции».

В то же время О.Тягнибок считает, что эти места не являются наихудшими.

«Это ближайшие от входной двери места для того, чтобы запускать народ в Верховную Раду Украины, если этот парламент будет неправильно себя вести», - отметил он.

О.Тягнибок также заверил, что места, которые предварительно отведены для депутатов от «Свободы», совершенно не помешают «свободовцам» выполнять свои парламентские обязанности.

В свою очередь новоизбранный депутат от партии «Свобода» Андрей Мохник сообщил, что в подготовительную группу по организации работы ВР седьмого созыва вообще передано четыре варианта распределения мест между депутатами в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября член рабочей группы по подготовке к проведению первой сессии новоизбранного парламента Владимир Макеенко рассказал о предварительном распределении мест в сессионном зале между будущими фракциями новоизбранного парламента.

В частности, он сообщил, что решения по этому вопросу еще нет, но предварительно предусматривается, что фракции КПУ и Партии регионов будут занимать те же места, что и в парламенте нынешнего созыва, депутаты из партии «УДАР» будут занимать те места, где сегодня размещается фракция НУ-НС. Объединенная оппозиция будет на тех местах, где сегодня размещается "БЮТ-Батькивщина", а ВО «Свобода», согласно предварительному распределению, будет размещаться в конце сессионного зала, за фракцией БЮТ.

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