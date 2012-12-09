Тягнибок говорит, что в сиденье под дверью ВР есть и свои плюсы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Он отметил, что желание представителей Партии регионов усадить депутатов от «Свободы» в конце сессионного зала парламента подтверждает, что «Свобода» рассматривается «как спецназ оппозиции».

В то же время О.Тягнибок считает, что эти места не являются наихудшими.

«Это ближайшие от входной двери места для того, чтобы запускать народ в Верховную Раду Украины, если этот парламент будет неправильно себя вести», - отметил он.

О.Тягнибок также заверил, что места, которые предварительно отведены для депутатов от «Свободы», совершенно не помешают «свободовцам» выполнять свои парламентские обязанности.

В свою очередь новоизбранный депутат от партии «Свобода» Андрей Мохник сообщил, что в подготовительную группу по организации работы ВР седьмого созыва вообще передано четыре варианта распределения мест между депутатами в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября член рабочей группы по подготовке к проведению первой сессии новоизбранного парламента Владимир Макеенко рассказал о предварительном распределении мест в сессионном зале между будущими фракциями новоизбранного парламента.

В частности, он сообщил, что решения по этому вопросу еще нет, но предварительно предусматривается, что фракции КПУ и Партии регионов будут занимать те же места, что и в парламенте нынешнего созыва, депутаты из партии «УДАР» будут занимать те места, где сегодня размещается фракция НУ-НС. Объединенная оппозиция будет на тех местах, где сегодня размещается "БЮТ-Батькивщина", а ВО «Свобода», согласно предварительному распределению, будет размещаться в конце сессионного зала, за фракцией БЮТ.