Эксперт: Попов будет добиваться «социального бюджета» для Киева

«Обозначенные законом о бюджете параметры финансирования социальных программ и инфраструктурных проектов Киева означают двукратное, по сравнению с текущим годом, увеличение дефицита бюджета столицы. И это чревато для города непредсказуемыми последствиями», - сказал Кость Бондаренко в связи критическими замечаниями главы КГГА Александра Попова по поводу поданного правительством и утвержденного парламентом Госбюджета.

«Глава КГГА сделал неожиданно жесткое заявление именно потому, что понимает возможные последствия сокращения бюджета столицы. Здесь вопрос даже не в том, что многие проекты, в том числе социальные, в сфере образования и медицины, общественного транспорта, инициированные Александром Поповым, придется заморозить. Речь идет уже не о развитии, а о выживании столицы. Разумеется, Попов, который много работал на перспективы Киева, не может быть удовлетворен такой ситуацией», - отметил политолог.

«Второй момент: Попов, очевидно, понимает то, что не поняли или чему не придали значения в правительстве и парламенте. Ущемление интересов столицы в нынешней социально-политической ситуации недопустимо. Рост протестных настроений киевлян способен превратить столицу в пороховую бочку, которая может взорваться массовыми протестами. Сокращение финансирования Киева - серьезная ошибка правительства и Верховной Рады Украины, эта ошибка может иметь непредсказуемые последствия», - отметил эксперт.

По мнению Костя Бондаренко, заявление главы КГГА свидетельствует о серьезном намерении столичных властей бороться за восстановление бюджетных прав столицы и ее жителей. «Полагаю, Попов очень серьезно займется решением этого вопроса в парламенте нового созыва. Думаю, поддержка у него будет – в противном случае киевляне не поймут депутатов, делегированных от столицы в Верховную Раду», - сказал эксперт.

Напомним, что дефицит бюджета Киева в 2013 году составит около 4 миллиардов гривен. Такие параметры утверждены Законом о Госбюджете Украины на 2013 год. Руководитель Киева Александр Попов назвал утвержденный бюджет неприемлемым. «В бюджете 2013 года дефицит составляет 25-30% бюджета Киева. Для жизнедеятельности города это значит, что нужно на треть сократить все, что финансируется из бюджета, в частности, функционирование школ, общественного транспорта», - отметил Александр Попов в эфире Первого национального телеканала.

Кроме того, глава КГГА сделал заявление для прессы, в котором отметил, что запланированный правительством прямой и скрытый дефицит бюджета столицы исключает регулярность выплат заработных плат работникам бюджетной сферы. Средства для муниципальной помощи инвалидам и пенсионерам, а также для надбавок к зарплатам учителям, медикам и другим социальным работникам вообще не предусмотрены. «Недофинансирование может привести к сбоям в работе общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и других сфер жизнедеятельности столицы», - подчеркнул он.

В связи с этим председатель КГГА обратился к профсоюзным организациям, к новоизбранным народным депутатам с призывом объединиться для защиты интересов киевлян.