Янукович еще не знает, подпишет ли госбюджет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Индии.

Как отметил В.Янукович, он видел проект бюджета на стадии его разработки правительством, но не знает, какие были внесены поправки при его рассмотрения в парламенте.

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Президент подчеркнул, что будет определяться с вопросом подписания принятого бюджета после того, как получит заключение экспертного управления Администрации Президента.

«Пока я его (бюджет) не видел», - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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10 декабря на сайте ВР появилась информация о том, что закон о государственном бюджете Украины на 2013 год направлен на подпись Президенту.