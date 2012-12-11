Янукович еще не знает, подпишет ли госбюджет
Президент Украины Виктор Янукович еще не определился, будет подписывать он государственный бюджет на 2013 год или нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Индии.
Как отметил В.Янукович, он видел проект бюджета на стадии его разработки правительством, но не знает, какие были внесены поправки при его рассмотрения в парламенте.
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Президент подчеркнул, что будет определяться с вопросом подписания принятого бюджета после того, как получит заключение экспертного управления Администрации Президента.
«Пока я его (бюджет) не видел», - сказал В.Янукович.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».
Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.
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10 декабря на сайте ВР появилась информация о том, что закон о государственном бюджете Украины на 2013 год направлен на подпись Президенту.