Томенко вспомнил, как Кучма съездил в Индию, а Пустовойтенко «пролетел»

Заместитель председателя Верховной Рады VI созыва Николай Томенко исключает возможность создания в парламенте широкой коалиции в ситуации отклонения кандидатуры Николая Азарова на должность премьер-министра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, такое мнение он высказал в эфире телеканала ТВi.

"Ситуация, когда кандидатура Януковича - Николай Азаров - не наберет необходимого количества голосов на должность премьер-министра, вполне возможна, ведь похожая ситуация уже была в истории украинской политики", - сказал Н.Томенко.

Он напомнил, что в свое время Президент Леонид Кучма, отбыв в Индию, предложил кандидатуру Валерия Пустовойтенко, которая не набрала соответствующего количества голосов. После этого возникла своеобразная "широкая коалиция" и Виктор Ющенко стал главой правительства.

"Однако повторение подобной ситуации в принципе невозможно, поскольку сегодня "Батькивщина", Партия регионов, "Свобода" и, в значительной степени, "УДАР" не имеют никаких оснований для широкой коалиции. Особенно учитывая абсолютно разные понимания приоритетов развития страны и то, что лидеры оппозиции - Юлия Тимошенко и Юрий Луценко - находятся в политическом заключении", - убежден Н.Томенко.

В то же время, по его мнению, некоторые политологи, которые одновременно являются лидерами партии "Единый центр", и другие эксперты, приближенные к Петру Порошенко, готовят общество к такому варианту, утверждая о готовности политикума к "широкой коалиции". "Можно спрогнозировать, что и в парламенте, и в правительстве могут появиться представители Порошенко, Балоги или Королевской. Именно это и будет позиционировано как своеобразная широкая коалиция", - предположил он.

"Но вполне понятно, что в этом случае речь идет о так называемой "квази широкой коалиции", потому что в этом объединении не будут представлены те политические силы, за которые проголосовали более половины украинцев – "Батькивщины", "УДАРа" или "Свободы", - отметил Н.Томенко.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Виктор Янукович перед отлетом в Индию внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Н.Азарова на должность премьер-министра.