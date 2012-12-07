Оппозиция задумала усадить Турчинова в кресло вице-спикера
13:56, 07 декабря 2012Политика
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В «Батькивщине» обсуждают возможность выдвижения Александра Турчинова на должность заместителя председателя Верховной Рады седьмого созыва.
Томенко говорит, что вопрос еще обсуждается
Об этом УНИАН сообщил один из лидеров «Батькивщины» Николай Томенко.
«Этот вопрос сейчас обсуждается», - сказал он.
В то же время Н.Томенко отметил, что окончательное решение еще не принято.
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