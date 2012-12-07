Оппозиция будет вынуждена блокировать работу Верховной Рады

Об этом заявил член партии "Батькивщина", вице-спикер парламента 6-го созыва Николай Томенко в эфире 5 канала.

"Если речь об очевидных вещах: нарушение Конституции, национальных интересов, то конечно, мы обязаны защищать всеми способами, кроме, наверное, вооруженной борьбы, потому что это запрещено, стрелять там в парламенте, оружие проносить и т.д.", - отметил он.

"Это не значит, что такие методы полностью снимаются, но персональное голосование, по нашему мнению минимизирует необходимость ежедневного поочередного блокирования трибуны... Но когда надо будет - будем", - цитирует Украинская правда.

Как известно, в четверг Верховная Рада приняла изменения в закон "О регламенте Верховной Рады" относительно личного голосования.

Одновременно законом депутату запрещено препятствовать рассмотрению вопросов повестки дня, в том числе путем блокирования трибуны, препятствия работы председательствующего на пленарном заседании, а также голосованию других народных депутатов.