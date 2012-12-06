Грищенко рассказал в Европе, что будет интересовать Украину-председателя ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко выступил на пленарной сессии 19-го заседания Совета министров ОБСЕ в Дублине.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, министр очертил ключевые приоритеты председательства Украины в этой Организации в 2013 году, среди которых особо отметил урегулирование длительных конфликтов, укрепление мер доверия и безопасности на пространстве ОБСЕ, использование потенциала Организации в обеспечении энергетической безопасности, содействие экономическому развитию, в том числе развитию новых торговых и транспортных коридоров.

Украина намерена инициировать новый диалог в рамках ОБСЕ относительно новых принципов будущего режима контроля над обычными вооруженными силами в Европе, который должен учитывать интересы безопасности всех стран - участниц ОБСЕ, независимо от их принадлежности к каким-либо политико-военным группировкам.

Грищенко также сообщил, что Украина будет уделять существенное внимание консолидации усилий ОБСЕ в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности, такими как терроризм, торговля людьми и наркотическими средствами, киберпреступность, организованная трансграничная преступность.

Среди приоритетов председательства Украины в ОБСЕ существенное место будут занимать вопросы человеческого измерения, в частности, защита фундаментальных прав и свобод человека на пространстве ОБСЕ. Министр также поддержал необходимость более широкого привлечения гражданского общества для достижения целей Организации.