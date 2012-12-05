Путин рассказал, какую позицию должна занять Украина в ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

«Не менее важно наращивать координацию по актуальным вопросам деятельности ОБСЕ. Нынешнее состояние дел в организации, к сожалению, не внушает оптимизма. ОБСЕ давно пора прекратить обслуживать интересы отдельных стран, сосредоточить свое внимание на объединительные повестки», - сказал В.Путин.

Он выразил надежду, что Украина в 2013 году в качестве председателя ОБСЕ будет занимать именно такую позицию.