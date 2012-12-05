Путин рассказал, какую позицию должна занять Украина в ОБСЕ
14:35, 05 декабря 2012Политика
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Президент Российской Федерации Владимир Путин надеется, что председательствование Украины в ОБСЕ в 2013 году изменит состояние дел в этой организации.
Путин сказал, что ждет от Украины
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.
«Не менее важно наращивать координацию по актуальным вопросам деятельности ОБСЕ. Нынешнее состояние дел в организации, к сожалению, не внушает оптимизма. ОБСЕ давно пора прекратить обслуживать интересы отдельных стран, сосредоточить свое внимание на объединительные повестки», - сказал В.Путин.
Он выразил надежду, что Украина в 2013 году в качестве председателя ОБСЕ будет занимать именно такую позицию.
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