Миграционная служба: Украинцы могут, но не обязаны, менять паспорт

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины, отметив, что это объясняется тем, что Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус» не содержит никаких требований ни для каких категорий лиц относительно срочного (ограниченного во времени) обмена выданных ранее документов на документы нового образца.

Аналогичной является ситуация с паспортами гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта). Такие документы будут сохранять свое действие в полном объеме до даты, указанной в паспорте как конечная дата действия, отметили в ГМСУ. С ними можно будет и в дальнейшем выезжать за границу, получать визы и тому подобное.

Кроме того, в ГМСУ заметили, что граждане, которые уже подали и будут подавать до начала оформления биометрических документов заявления об оформлении и выдаче паспортов (как паспортов гражданина Украины, так и паспортов гражданина Украины для выезда за границу), получат документы старого образца, которые также будут действующими в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины от 26 июня 1992 года № 2503-XII.

В ГМСУ также отмечают, что первым шагом к введению биометрических паспортов будет разработка и принятие ряда подзаконных актов, которыми будут определены технические описания документов и порядок их оформления и выдачи.

После принятия этих нормативно-правовых актов ГМСУ получит основания для проведения тендерных процедур, по результатам которых будет определено предприятие, которое будет изготовлять бланки документов.

Кроме нормативно-правового урегулирования процедур оформления и выдачи документов нового образца (биометрические документы), будут приниматься необходимые меры по созданию инфраструктуры и обеспечению всех 679 территориальных подразделений ГМСУ необходимым оборудованием для оформления и выдачи биометрических документов.

«Лишь после урегулирования этих вопросов Государственная миграционная служба Украины начнет оформление и выдачу биометрических документов в соответствии с отмеченным законом Украины, о чем будут дополнительно и заблаговременно поставлены в известность средства массовой информации, а также на официальном веб-сайте ГМС Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 декабря вступил в силу Закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус».

В соответствии с законом, паспорт будет содержать вмонтированный чип с биометрической информацией: фото, отпечатками пальцев и информацией о гражданине, которая содержится в действующем паспорте. По желанию в биометрический паспорт может быть включена дополнительная информация. В то же время, информация биометрических паспортов вносится в Единый государственный демографический реестр - это электронная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для хранения, обработки, использования информации о гражданине государства. Также, по закону, такая информация является конфиденциальной, а ее неразглашение гарантируется государством.

По закону, каждый гражданин Украины, независимо от возраста, обязан получить биометрический паспорт. Оформление биометрического паспорта для всех лиц, начиная с рождения (заменив тем самым свидетельство о рождении), обновляется каждые 10 лет.