Прокуратура отказалась привлекать депутата за "разжигание"

Об этом УНИАН сообщил сам Д.Снегирев.

По его словам, сегодня он получил официальный ответ из областной прокуратуры под № 07\1-7242-12 за подписью заместителя прокурора области М.Говорухи, в которой сказано: "Прокуратурой области рассмотрено Ваше обращение относительно правомерности действий депутата Луганского областного совета Мирошника Р.В. С целью проверки доказательств прокуратурой области вытребована стенограмма выступления указанного депутата, другие документы и материалы. С учетом последствий проверки, оснований для применения мер прокурорского реагирования не видится".

Комментируя документ, Д.Снегирев отметил: "Прокуратура сегодня является заангажированным субъектом, который не защищает интересов украинцев, как представителей титульной нации».

Как сообщал УНИАН, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Д.Снегирев еще летом обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру Украины с требованием привлечь депутата Луганского областного совета Р.Мирошника к уголовной ответственности за разжигание межнациональной вражды.

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В заявлении Д.Снегирева шла речь: «6 июля депутат Луганского областного совета Родион Мирошник на внеочередной сессии областного совета, во время обсуждения заявления в поддержку закона "Об основах государственной языковой политики" заявил: "На этом языке если мы учим своих детей, то лишаем их всего и растим недорасу". При этом Мирошник отметил, что не понимает выступлений представителей оппозиции в Киеве, которые заявляют о необходимости защитить государственный язык. "Украинский язык притесняют, украинский язык нужно защитить. Что это за язык такая несчастный, что его нужно защитить от всего, и он должен расти в оранжерее?", - сказал Р.Мирошник».

Д.Снегирев считает, что заявление Р.Мирошника является провокационным и оскорбляет украиноязычную часть населения страны.

«Подобные заявления украинского государственного служащего недопустимы и подпадают под действие соответствующей статьи Уголовного кодекса Украины. На основании вышеприведенного требую возбудить уголовное дело в отношении депутата Луганского областного совета по статье «разжигание междунациональной вражды», - шла речь в заявлении Д.Снегирева.