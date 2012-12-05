Эксперты: Проект бюджета - самый жесткий к селу за последние 7 лет

Проект государственного бюджета на 2013 год, поданный в Верховную Раду Украины Кабинетом министров Украины, является самым жестким по отношению к агропромышленному комплексу за последние 7 лет, считают эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). Об этом говорится в официальном сообщении организации.

Согласно анализу УКАБ, непосредственная поддержка аграриев в 2013 году составит менее 30% от уровня, зафиксированного в государственном бюджете на 2012 год.

Напомним, согласно проекту бюджета на 2013 год, финансирование расходов Министерства аграрной политики предлагается сократить до 15,5 млрд грн с 18 млрд в текущем году.

«Основное сокращение пришлось именно на программы бюджетной поддержки сельхозпроизводителей», - говорится в сообщении УКАБ со ссылкой на генерального директора Владимира Лапу.

В частности, по подсчетам специалистов УКАБ, по сравнению с 2012 годом уменьшены расходы на бюджетные программы "Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе" более чем в 10 раз до 97 млн грн, "Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе на условиях финансового лизинга" — в 3,4 раза до 8,8 млн грн.

Также в организации обращают внимание на отсутствие в проекте закона бюджетной программы "Государственная поддержка развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников и надзор за ними". При этом Закон Украины «О сборе на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства» предусматривает взимание сбора с целевым его направлением на развитие этих отраслей. Как говорится в сообщении со ссылкой на слова президента УКАБ Алекса Лисситсы, «это абсурдный случай, когда целевое назначение сбора не нашло своего отражения в проекте государственного бюджета».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 3 декабря зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 11000 «О Государственном бюджете Украины на 2013 год». Согласно документу, на расходы Министерства аграрной политики и продовольствия планируется выделить 15,55 млрд грн против 18 млрд грн в 2012 году.