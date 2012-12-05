Янукович в Ашхабаде переговорил с Путиным

14:59, 05 декабря 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Подробности встречи не сообщаются

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча состоялась в рамках работы заседания Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

Подробностей встречи пресс-служба не предоставила.

Пресс-служба В.Путина также не уточнила перечень вопросов, которые обсуждали президенты Украины и России.

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