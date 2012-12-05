Янукович в Ашхабаде переговорил с Путиным

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча состоялась в рамках работы заседания Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

Подробностей встречи пресс-служба не предоставила.

Пресс-служба В.Путина также не уточнила перечень вопросов, которые обсуждали президенты Украины и России.