Швед Эрикссон не прочь возглавить сборную Украины

Об этом в комментарии газете «Известия» сообщил агент тренера Карлос Карвальо.

«Мы уже контактировали с представителями Федерации футбола Украины», – сказал К.Карвальо. – У Эрикссона есть желание возглавить национальную сборную Украины и попытаться вывести их на чемпионат мира 2014 года, который состоится в Бразилии».

По его словам, в данный момент стороны находятся в стадии активных переговоров. В то же время он отметил, что С.-Й.Эрикссона пока не устраивают условия, предложенные Федерацией футбола Украины. «Признаюсь, что пока условия, предложенные ФФУ, не соответствуют нашим ожиданиям. Будем искать компромисс», – сказал К.Карвальо.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября первый вице-президент ФФУ Анатолий Попов заявил, что Федерация футбола Украины рассматривает около 30 кандидатур на пост главного тренера национальной сборной Украины.

Исполком ФФУ принял решение поручить президенту ФФУ Анатолию Конькову и председателю тренерского совета федерации Михаилу Фоменко обработать имеющиеся материалы тренерского совета относительно возможных кандидатур и выбрать из них несколько основных. По словам президента ФФУ А.Конькова, ему для этого нужно будет около 5-7 дней.

Как сказал А.Попов, в списке кандидатур представлены как украинские, так и иностранные специалисты, причем их соотношение примерно поровну. Говоря о кандидатурах иностранных тренеров, обсуждавшихся в СМИ в последние время, первый вице-президент ФФУ, отметил, что итальянского тренера Марчелло Липпи в списке нет, а шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон там присутствует.