«Батьківщина» не намерена объединяться со Свободой и УДАРом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Томенко сказал на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов по поводу слухов о якобы объединении вокруг «Батьківщини» и создании единой партии с теми, кто входил в Объединенную оппозицию.

Н.Томенко подчеркнул: «Партия «Батьківщина» не принимала решения об объединении с другими политическими партиями, которые шли вместе с нами на выборах и о создании единой партии». «Я не прогнозирую и считаю, что было бы неправильно ни сейчас, ни в будущем менять лидера политической партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко», - отметил Н.Томенко и добавил: «Я не знаю, чтобы в «Батьківщині» готовилось решение об отстранении Тимошенко от должности председателя партии и назначении на эту должность кого-то другого».

Н.Томенко подчеркнул, что «вакансий на должность председателя партии «Батьківщина» у нас нет, Ю.Тимошенко продолжает ее возглавлять».