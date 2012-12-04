Регионал говорит, что Арбузов на посту премьера - «кот в мешке»

Лучшей кандидатурой на пост премьер-министра является уже проверенный человек Николай Азаров, нежели нынешний глава НБУ Сергей Арбузов.

Об этом в эфире «5 канала» сказал народный депутат от Партии регионов Дмитрий Святаш, комментируя то, какая из кандидатур на должность премьер-министра Украины является наиболее приемлемой для отечественного бизнеса.

«Есть такая пословица в русском языке: «лучше зло старое и понятное, чем новое и неизведанное. Арбузов - это кот в мешке, пока не ясно что это за человек», - заявил Святаш.