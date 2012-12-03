В ПР определились, как поделить комитеты Верховной Рады

Один из руководителей группы, которая занимается подготовкой решения о распределении комитетов в Верховной Раде седьмого созыва, Владимир Рыбак предлагает определить, что 13 парламентских комитетов возглавят оппозиционеры, а 15 – депутаты из состава большинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании подготовительной группы по организации работы парламента седьмого созыва.

По словам В.Рыбака, предусматривается, что в следующем парламенте должно быть на один комитет больше, чем в парламенте шестого созыва. На сегодняшний день в ВР работает 26 комитетов и одна контрольная комиссия - по вопросам приватизации, а в будущем парламенте предлагается создать 27 комитетов и одну контрольную комиссию, добавил он.

В.Рыбак отметил, что предлагается отдать оппозиции 13 комитетов для выполнения контрольных функций над деятельностью власти, а большинству - 15 комитетов, которые будут обеспечивать принятие законов во исполнение программы Президента Украины.

В свою очередь, представитель КПУ Адам Мартынюк отметил, что это предложение о распределении комитетов является «предложением только одной из политических сил».

«Мы же не поручали Партии регионов подготовить предложения и передать их политическим силам», - сказал А.Мартынюк.

В ответ В.Рыбак отметил, что «регионалы» завтра готовы рассмотреть эти вопросы отдельно с представителями Компартии.

Руководитель подготовительной группы Владимир Литвин поручил аппарату парламента передать предложения относительно количества комитетов и предметов их ведания представителям политических сил, которые прошли в парламент следующего созыва.

В интервью журналистам В.Рыбак не уточнил, какие именно комитеты могут достаться большинству, а какие – оппозиции. «Нужно обеим сторонам садиться и говорить», - сказал он.

Вместе с тем В.Рыбак не исключил, что такие комитеты как бюджетный, по вопросам экономической политики, по иностранным делам могут возглавить депутаты из состава большинства, а свободы слова и евроинтеграции – оппозиционеры.

Кроме того, добавил он, предлагается комитет по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики разделить на два комитета: по вопросам финансов и банковской деятельности и по налоговой и таможенной политике.

В.Рыбак добавил, что завтра в 13.00 проект решения о распределении комитетов планируется обсудить с представителями всех политических сил.