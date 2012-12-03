Ефремов говорит, что на пост премьера есть кандидатура, кроме Азарова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Есть кандидатуры, кроме Николая Азарова. Но кто будет предложен - не исключаю, что ныне действующий премьер», - сказал А.Ефремов.

На вопрос, какие шансы имеет С.Арбузов занять пост премьер-министра Украины, А.Ефремов ответил: «Кандидатура Арбузова рассматривается в числе других кандидатур, и он имеет шансы, как и любой другой кандидат, но сказать, что его кандидатура будет подана сегодня, такого решения нет».

На вопрос, рассматривается ли кандидатура лидера общественной организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука на пост премьер-министра, А.Ефремов сказал, что во фракции Партии регионов такая кандидатура не рассматривалась.

«Я не вижу вариантов, как кандидатура Медведчука может рассматриваться в нашей фракции, – он не является членом партии, никакой креатурой, которая задействована от нас», - добавил А.Ефремов.

Он подчеркнул, что сегодняшняя отставка членов правительства обусловлена только юридическими нюансами.

«Никакой внутренней борьбы нет, а в партии и во фракции идут дискуссии по этому вопросу (кандидатур на должности членов правительства – УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович сегодня подписал указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины».

В документе отмечается, что, «руководствуясь статьей 115 Конституции Украины и в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 106 Конституции Украины, постановляю: принять отставку премьер-министра Украины Азарова Николая Яновича, имеющую следствием отставку всего состава Кабинета министров Украины. Принять отставку Кабинета министров Украины».

Ранее, 19 ноября, премьер-министр Н.Азаров сообщил, что подал Президенту представление об освобождении министров, которые были избраны народными депутатами на парламентских выборах 28 октября.