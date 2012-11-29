Азаров похвастался перед норвежцами семью триллионами кубов сланцевого газа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в ходе встречи с представителями энергетических компаний Норвегии.

«Запасы сланцевого газа у нас оцениваются в 7 трлн кубометров», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Украина объявила конкурсы на заключение соглашения о разделе продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell соответственно.