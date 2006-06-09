Выходные в Украине будут теплыми

10 июня на территории Украины сохранится переменная облачность. На юге Левобережья и в Крыму ожидаются дожди, грозы, местами сильные дожди, шквалы 15-20 м/с. На остальной территории - без существенных осадков, только в прикарпатских областях местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью - 5-10°, в южной части - до 15°, днем - 18-23°; в Карпатах ночью - 1-6° тепла, днем - 7-12°.

11-12 июня без существенных осадков, только 12 июня на Левобережье небольшие дожди, отдельные грозы. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 5-10°, днем - 17-22° (в Карпатах ночью - 1-6° тепла, днем - 7-12°); в южной части ночью - 8-13°, днем - 20-25°.

13-14 июня небольшие дожди (в южной части и восточных областях местами умеренные дожди); только в западных и северных областях без существенных осадков. Температура существенно не изменится, только в южных областях днем немного снизится.

В Киеве и области 10 июня без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью - 8-10°, днем - 20-22°; по области ночью - 5-10°, днем - 18-23°.

11-12 июня без существенных осадков, только днем 12 июня местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 5-10°, днем - 17-22°.

13-14 июня без существенных осадков. Температура существенно не изменится.