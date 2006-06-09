Черновецкий не будет вешаться

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что будет себя уверенно чувствовать в своей должности, если премьер-министром Украины станет лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Я не повешусь, и не застрелюсь, и ничего такого не сделаю. Я буду служить киевлянам независимо ни от каких политических системных решений в Верховной Раде. В Киевсовете достаточно власти, в том числе и для меня, чтобы навести порядок. Моя задача – навести порядок в городе», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В отношении БЮТ в Киевсовете он сказал, что у фракции, по его мнению, мало шансов себя проявить, потому что «строевая дисциплина при аморальном лидере – нездорово». (УНИАН: лидер фракции БЮТ в Киевсовете М.БРОДСКИЙ 6 июня заявил, что «каждый день депутатов фракций Киевсовета, которые не заявили о поддержке нового мэра, в первую очередь БЮТ, вызывают на переговоры с руководством города с тем, чтобы они изменили свою позицию и вышли из своих фракций». В то же время Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что обвинения М.БРОДСКОГО в его адрес не заслуживают комментариев).

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также сообщил, что сессия Киевсовета «будет очень скоро», скорее всего в среду, 14 июня. Среди вопросов, которые планируется рассматривать, по словам мэра, это распределение комиссий Киевсовета, укрепление большинства и «создание оппозиции». Также будут приниматься решения по распределению бюджетных средств.

Как сообщал УНИАН, первая сессия нового Киевсовета состоялась 14 апреля, вторая – 28 апреля, а дата проведения третьей сессии остается неизвестной.

6 июня депутаты фракции БЮТ в Киевсовете обратились с просьбой к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ созвать сессию в ближайшие две недели.