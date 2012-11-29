СМИ: Украинцы поехали в Испанию улаживать конфликт вокруг LNG-терминала

Об этом сообщает Радіо Свобода. «Программа-максимум – подписать соглашение с Gas Natural Fenosa», - передает издание со ссылкой на собственные источники в ведомстве. Радіо Свобода также отмечает, что, по версии источников в Госагентстве по инвестициям и управлению национальными проектами, Жорди Сарда Бонвеи работает в испанской компании Enegas, ранее входившей в структуру Gas Natural Fenosa. Однако в этой компании тоже опровергают какое-либо отношение к Жорди Сарда Бонвеи.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 ноября, Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG терминал». По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко, у Excelerate Energy LLC планировалось арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а испанская Gas Natural SDG, SA должна была выступить инвестором реализации проекта.

Однако через несколько часов после подписания договоров компания Gas Natural SDG опровергла свое участие в проекте, заявляя, что подписант соглашения с испанской стороны не является представителем компании. При этом сам подписант - Джорди Бонвеи – позднее в комментарии УНИАН признал, что действительно не имел полномочий подписывать какие-либо соглашения от имени компании.