БЮТ судится со своими депутатами

Печерский районный суд Киева признал законным решение межпартийного съезда Блока Юлии Тимошенко об исключении из избирательного списка кандидатов в депутаты Вячеслава Билоуса и Владимира Шовкошитного.

Об этом "Дело" сообщил руководитель юридического департамента БЮТ Андрей Портнов.

В конце мая межпартийный съезд БЮТ принял решение об исключении 13 кандидатов блока. Основанием для исключения из списка стала их низкая активность во время выборов.

В свою очередь, исключенные апеллируют к тому, что было нарушено их право быть избранными. Шедшие в парламент по списку БЮТ под номерами 133 и 134, Билоус и Шовкошитный имели реальные шансы в ближайшем будущем попасть в состав парламента вместо коллег по БЮТ, которые могут стать членами Кабмина.

Как сообщил Портнов, закон о выборах народных депутатов предусматривает абсолютное право политической партии или блока принимать подобные решения на основании решения межпартийного съезда.

"Если наши оппоненты считают, что закон противоречит Конституции, то они могут обратиться в Конституционный Суд", — сказал он.

Кроме того, Печерский суд отменил определение о запрете Центральной избирательной комиссии исключать этих кандидатов из списка и обязал обратить постановление к обязательному исполнению.

"Это означает, что ЦИК обязан немедленно собраться и исключить этих кандидатов из списка блока", — сказал Портнов.

В свою очередь, лидер Украинской республиканской партии Левко Лукьяненко, членами которой были двое исключенных из блока, считает, что решение съезда не противоречит нормам нынешней Конституции.

"Я бы хотел, чтобы эти люди были в Верховной Раде. Но решение об их исключении отвечает нормам нынешней Конституции. Мне жаль, что Шовкошитный исключен из списка, а что касается Билоуса, то он дал основания", - отметил Лукьяненко.

"Украинская правда"