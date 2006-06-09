Беларусь депортировала несовершеннолетнего украинца

Правоохранительные органы Беларуси вечером 8 июня депортировали из страны несовершеннолетнего гражданина Украины Артема ЧИСТАЛЕВА.

Об этом УНИАН сообщили в Правозащитном центре «Вясна».

В центре уточнили, что А.ЧИСТАЛЕВ был доставлен на железнодорожный вокзал Минска, откуда в 20.50 на поезде «Минск-Киев» был отправлен в украинскую столицу.

Как сообщал УНИАН. А.ЧИСТАЛЕВ был задержан правоохранительными органами Беларуси 5 июня за попытку принять участие во флэшмобе на Октябрьской площади Минска в поддержку репрессированных и депортированных из Беларуси во время и после президентских выборов. А.ЧИСТАЛЕВ уже задерживался в Минске в марте 2006 года при ликвидации палаточного городка на Октябрьской площади.

Справка УНИАН. Белорусская неформальная молодежь после разгона в Минске акции протеста против результатов выборов Президента, состоявшихся 19 марта 2006 года, регулярно проводят акции-флэшмобы, не выдвигая политических требований. Очередная акция, планируемая 5 июня на Октябрьской площади столицы Беларуси, в поддержку репрессированных участников акций после выборов и депортированных из Беларуси иностранных граждан не состоялась из-за действий правоохранительных органов.

До начала акции не менее пяти ее потенциальных участников были задержаны.