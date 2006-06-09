СПУ дает НУ шанс создать коалицию с Регионами

Тему спикерства не обсуждали на встрече представителей "Нашей Украины", БЮТ и СПУ в четверг.

Об этом заявил лидер СПУ Александр Мороз в эфире канала 1+1.

Вместе с тем он отметил, что СПУ может претендовать на роль спикера как третья сила, которая обеспечила победу Виктора Ющенко на выборах 2004 года.

На вопрос, что объявление перерыва в Верховной Раде блокирует решение важных вопросов, Мороз заявил, что таким образом они дают возможность и Партии регионов создавать свою коалицию.

Комментируя слухи, что Партия регионов предлагала СПУ должность спикера за создание широкой коалиции, Мороз ответил: "Видите ли, если бы мы добивались должности, мы бы легко пошли на это дело. Мы считаем, что должен быть баланс политических интересов".

При этом он высказал сомнение, что такой баланс возможен с Партией регионов.

"Мы даем возможность, мы же не создаем какие-то политические условия. Если хочет "Наша Украина" коалицию с "регионами" - пусть создают, у них есть такая возможность", - сказал Мороз.

Украинская правда