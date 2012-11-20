МИД Украины: обстрелы территории Израиля со стороны Палестины недопустимы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

Он отметил, что обстрелы территории Израиля со стороны Палестины недопустимы.

«Мы исходим с того, что без прекращения подобных обстрелов невозможно достичь перемирия в регионе», - сказал О.Волошин.

По его словам, украинская сторона исходит из понимания необходимости того, чтобы палестинская сторона обеспечила недопущение повторения подобных обстрелов в будущем.

В то же время, по его словам, в МИД Украины рассчитывают, что Израиль воздержится от эскалации конфликта в регионе, как с точки зрения общей безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, так и с точки зрения того факта, что значительное количество украинских граждан находится в Секторе Газа.

О.Волошин сообщил, что вчера специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Евгений Микитенко встретился с послом Израиля в Украине. В ходе встречи была обсуждена ситуация в Секторе Газа и была выражена обеспокоенность, что украинские граждане могут пострадать в результате нанесения авиаударов израильской армии по этой территории.

«Было отмечено, что мы заинтересованы, чтобы конфликт был как можно скорее прекращен, и израильская и палестинская стороны перешли к переговорам», - сказал О.Волошин.