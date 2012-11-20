Луценко - судьям: Вы обслуживаете суд «красных фонарей»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-министр сказал после 20-минутного перерывы в заседании суда.

Комментируя решение суда, которым ему и его защитникам было отказано в удовлетворении всех заявленных ходатайств, Ю.Луценко сказал: «Как объяснить действия судей Печерского, а теперь и судей Апелляционного суда Киева? Мы должны задать вопросы свидетелям, а нам отказывают сначала в Печерском, а теперь и в апелляционном суде. Я думаю, что объяснить это можно одним: маленьким мозгом и желанием выслужиться перед заказчиками политической расправы. Вы обслуживаете суд «красных фонарей». Вы проститутки по заданию и по закону».

Он отметил, что за этим судебным процессом следит миссия США и Европы.

Вновь обращаясь к судьям, Ю.Луценко отметил: «Ваше желание дальше сидеть на теплых креслах отдаляет украинскую европейскую перспективу. Именно вы заталкиваете туда страну, откуда она пытается выбраться».

«А теперь, уважаемые судьи, продемонстрируйте нам, на что вы еще способны в ломании морали и права», - добавил он.

После этих слов суд продолжил исследовать материалы жалобы.

Присутствующие в зале народные депутаты включили песню «Я піду в далекі гори, на широкі полонини».