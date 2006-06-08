Мороз близок к должности спикера ”как никогда”

Завтра представители блока "Наша Украина", Блока Юлии Тимошенко и СПУ планируют встретиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, чтобы обсудить принципы формирования коалиции.

Об этом сегодня сказал первый секретарь политсовета СПУ Иосиф ВИНСКИЙ после завершения переговоров, сообщает “Украинская правда”.

"Как только вернется Президент (из Нидерландов), планируем завтра (встретиться) в полном составе у Президента", - отметил И.ВИНСКИЙ.

По его словам, сегодня на переговорах стороны не достигли компромисса в вопросе НАТО, поскольку СПУ "выступает категорически против любых формул, которые ведут к вступлению в Альянс раньше, чем будет проведен референдум по этому поводу".

На вопрос, приблизился ли сегодня лидер СПУ Александр МОРОЗ к должности спикера, И.ВИНСКИЙ сказал: "Как некогда".

В то же время, по его словам, о персоналиях на сегодняшней встрече речь не шла. "Мы вообще такой разговор не ведем, мы ни разу не вели торгов по поводу должностей, и не будем вести. Мы будем убеждать наших партнеров, что конфигурация, которую мы предлагаем, является выгодной и им, и нам, что это не шкурные интересы", - отметил депутат.

В свою очередь представитель блока “Наша Украина” Анатолий КИНАХ сообщил, что, кроме должности спикера, существуют споры относительно других должностей, назначение на которые относится к компетенции Президента. "Наша четкая позиция, что эти должности не могут быть внесены в общую квоту (коалиции)", - отметил А.КИНАХ.

По его словам, при назначении нужно учитывать результаты выборов, а также профессиональные качества кандидатов на должности, "несмотря на то, какая политическая сила его выдвигает".