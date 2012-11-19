Тюремщики дали добро на встречу Кокса и Квасневского с Тимошенко

Государственная пенитенциарная служба Украины предоставила разрешение на встречу сегодня, 19 ноября, бывшего президента Европейского парламента Пэта Кокса и бывшего Президента Республики Польша Александра Квасневского в ЦКБ «Укрзалізниці» (Харьков) с осужденной экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтСУ.

Как сообщал УНИАН, А.Квасневский и П.Кокс осуществляют от имени Европейского парламента мониторинг судебных заседаний по делам заключенных бывших членов правительства Украины.