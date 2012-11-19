Тюремщики дали добро на встречу Кокса и Квасневского с Тимошенко
14:17, 19 ноября 2012Политика
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ГПтСУ предоставила разрешение на встречу Кокса и Квасневского с Тимошенко.
Коксу и Квасневскому позволили встречу с Тимошенко
Государственная пенитенциарная служба Украины предоставила разрешение на встречу сегодня, 19 ноября, бывшего президента Европейского парламента Пэта Кокса и бывшего Президента Республики Польша Александра Квасневского в ЦКБ «Укрзалізниці» (Харьков) с осужденной экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтСУ.
Как сообщал УНИАН, А.Квасневский и П.Кокс осуществляют от имени Европейского парламента мониторинг судебных заседаний по делам заключенных бывших членов правительства Украины.
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