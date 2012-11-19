Литвин надеется, что Янукович сегодня подпишет изменения в регламент ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Я надеюсь, что сегодня будут подписаны изменения к регламенту ВР Президентом Украины, и если завтра они будут опубликованы, то завтра или послезавтра можно будет провести первое учредительное заседание подготовительной рабочей группы (речь идет о группе, которая будет готовить первое заседание ВР следующего, 7 созыва - УНИАН)», - сказал В.Ливтин.

«Для того, чтобы эта рабочая группа избрала руководителя группы, и начали и провели соответствующую работу», - подчеркнул В.Литвин.

Он отметил, что первое заседание ВР следующего созыва должно проходить не позже 14 декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты 6 ноября приняли Закон «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины».

Им предусмотрено, что председатель ВР должен избираться путем открытого поименного голосования, а не путем заполнения бюллетеней.

Также предусматривает, что решение ВР об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством народных депутатов от конституционного состава парламента.

Кроме того, ВР этим документом регулирует вопрос созыва первой сессии парламента нового созыва. В частности, предусматривается, что в состав подготовительной депутатской группы делегируются политическими партиями по одному представителю от 15 народных депутатов, избранных в общегосударственном округе. При этом эти кандидатуры должны быть поданы не позднее чем через 5 дней после официального обнародования результатов выборов. Кроме того, в состав подготовительной группы должны войти по одному представителю от 15 народных депутатов, избранных в мажоритарных округах.

Предусматривается, что временный президиум ВР должен состоять из 6 народных депутатов. Члены временного президиума должны поочередно вести заседание.

Закон также предусматривает, что во фракции, сформированные политическими силами, могут входить депутаты, которые были на выборах самовыдвиженцами.

Предусмотрено, что количество лиц в депутатской группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, которая сформирована в течение первой сессии.

Законом также определено рассмотрение вопросов на первой сессии ВР нового созыва. В частности, сначала формируется Временный президиум, ВР, фракции и группы, потом заслушивается доклад спикера предыдущего созыва относительно состояния законодательной работы в парламенте. После этого предусмотрено формирование счетной комиссии, избрание председателя ВР и всего президиума, а после этого - заслушивание внеочередного послания Президента к новому составу ВР.