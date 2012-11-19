У Кличко считают, что правительство хочет переложить свои проблемы на граждан

Намерение Налоговой службы ввести всеобщее декларирование доходов всеми гражданами Украины - это перекладывание проблем правительства на простых граждан.

Об этом в прямом эфире на 5 канале заявил член партии «УДАР Виталия Кличко» Валентин Наливайченко.

«Это перекладывание социальных проблем и просчетов правительства на простых граждан.

К Налоговой прямое обращение в прямом эфире: если надо обложить налогом граждан Украины - у нас очень много мультимиллионеров, политиков, которые в эфире заявляют, что они тратят сотни миллионов долларов на собственные кампании, билборды, пропагандируя всякие референдумы, - где налоговик, который может заглянуть и спросить: вы были всю жизнь госслужащим, теперь вы тратите сотни миллионов - откуда, неизвестно - на всякую агитацию, в том числе политическую? Так, может, начните с богатых налогообложение, с коррупционеров, которые засели и теперь ведут разные политические кампании? Вот какой должен быть ответ государства», - подчеркнул оппозиционер.