СМИ: В ЕС отложили принятие решения по Украине

13:12, 18 ноября 2012
Политика
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Главы МИД стран Евросоюза на собрании обсудят выборы в Украине, но определяться с судьбой дальнейшей политики в отношении Украины пока не будут.

Принятие решения переносится на неопределенный срок

По информации ZN.UA, принятие решения переносится на неопределенный срок.

Как сообщалось ранее, главы МИД стран Евросоюза на завтрашнем собрании должны обсудить ситуацию в Украине после парламентских выборов. Этот пункт значится в повестке дня собрания министров ЕС.

Также накануне в субботу стало известно, что на этом же собрании главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Ожидается, что по итогам обсуждения будет принято заявление.

Напомним, 6 ноября комитет по иностранным делам Европарламента заслушал отчет по Украине главы миссии наблюдателей ЕП на выборах. До этого Европарламент заявил об обеспокоенности непрозрачностью финансирования партий в Украине и отметил отсутсвие равных условий для агитации. Президент ЕП Мартин Шульц заявил, что ЕС необходимо сохранить свое критическое отношение к Украине, но помочь ей продолжить проводить необходимые реформы.

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