СМИ: В ЕС отложили принятие решения по Украине

По информации ZN.UA, принятие решения переносится на неопределенный срок.

Как сообщалось ранее, главы МИД стран Евросоюза на завтрашнем собрании должны обсудить ситуацию в Украине после парламентских выборов. Этот пункт значится в повестке дня собрания министров ЕС.

Также накануне в субботу стало известно, что на этом же собрании главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Ожидается, что по итогам обсуждения будет принято заявление.

Напомним, 6 ноября комитет по иностранным делам Европарламента заслушал отчет по Украине главы миссии наблюдателей ЕП на выборах. До этого Европарламент заявил об обеспокоенности непрозрачностью финансирования партий в Украине и отметил отсутсвие равных условий для агитации. Президент ЕП Мартин Шульц заявил, что ЕС необходимо сохранить свое критическое отношение к Украине, но помочь ей продолжить проводить необходимые реформы.